США закликали Росію продовжити та розширити зернову угоду, - Держдеп

Про це заявив керівник прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Ми закликаємо Росію погодитися на продовження, а зрештою і на розширення домовленостей", - заявив Прайс на брифінгу. За його словами, раніше підписана угода дозволила знизити ціни та зменшити дефіцит на зерно у всьому світі.

США також вважають, що країнам G20 необхідно добиватися від Росії збереження та розширення зернових угод. У Держдепі також переконані, що зернова угода сприяє зміцненню глобальної продовольчої безпеки та буквально рятує життя вразливим групам населення у всьому світі, а також знижує ціни на продукти харчування для всіх.

"Дуже важливо, щоб країни G20 висловилися на підтримку і за розширення чорноморської зернової ініціативи. G20 має притягнути Росію до відповідальності за її нездатність відреагувати на зусилля ООН з відкриття морських шляхів для доставок зерна", - додав Прайс.