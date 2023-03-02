RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США призвали Россию продлить и расширить зерновое соглашение, - Госдеп

Фото: США призвали Россию продлить и расширить зерновое соглашение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты убеждены, что зерновое соглашение по экспорту украинской сельхозпродукции необходимо продлить и расширить.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Мы призываем Россию согласиться на продление, а в конечном счете и на расширение договоренностей", - заявил Прайс на брифинге. По его словам, ранее подписанная сделка позволила снизить цены и уменьшить дефицит на зерно во всем мире.

США также считают, что странам G20 необходимо добиваться от России сохранения и расширения зерновой сделки. В Госдепе также убеждены, что зерновая сделка способствует укреплению глобальной продовольственной безопасности и буквально спасает жизни уязвимым группам населения во всем мире, а также снижает цены на продукты питания для всех.

"Крайне важно, чтобы страны G20 высказалась в поддержку и за расширение черноморской зерновой инициативы. G20 должна привлечь Россию к ответственности за ее неспособность отреагировать на усилия ООН по открытию морских путей для доставок зерна", - добавил Прайс.

Ранее сообщалось, что Украина направила в ООН и Турцию обращение по поводу начала переговоров для продления соглашения об экспорте зерна, но ответа не последовало.

Напомним, в июле прошлого года Украина и Россия подписали зерновое соглашение, которое позволило возобновить экспорт зерна из черноморских портов после того, как они были заблокированы войсками Российского диктатора Владимира Путина.

В соответствии с соглашением, Украина экспортирует около 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции в месяц. Украина сможет экспортировать 6 млн тонн в месяц из портов Одесской области и увеличить его до 8 млн тонн, если присоединится Николаев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
зерновой коридорСоединенные Штаты Америки