США закликали Китай не втручатися у вибори на Тайвані

Один з високопоставлених чиновників адміністрації Байдена зазначив, що Вашингтон не має наміру втручатися у виборчий процес на острові.

"Ми виступаємо проти будь-якого зовнішнього втручання або впливу у вибори на Тайвані. Незалежно від того, хто буде обраний, наша політика щодо Тайваню залишиться незмінною, і наші міцні неофіційні відносини також триватимуть", - сказав чиновник.

Крім того, він закликав владу Китаю не загострювати та не дестабілізувати ситуацію на Тайвані.

"Зазначу, що вибори є частиною нормального, рутинного, демократичного процесу. Пекін буде провокатором, якщо вирішить відповісти додатковим військовим тиском або примусом", - заявив представник адміністрації Байдена.

За інформацією Reuters, Сполучені Штати планують відправити неофіційну делегацію до Тайваню після виборів для проведення прямих переговорів.

Парламентські та президентські вибори на Тайвані відбудуться 13 січня.

Загострення протистояння між Китаєм і Тайванем

Китай розглядає Тайвань як "сепаратистську провінцію" та намагається відновити над ним повний контроль. Острівна держава, зі свого боку, вважає себе незалежною, з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Наприкінці грудня президент КНР Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз'єднання" Тайваню з материковим Китаєм і пообіцяв рішуче протидіяти будь-яким спробам "відділення" острова. Пекін також поновив військову активність біля острову.

У відповідь президент Тайваню Цай Інвень заявила, що відносини її країни із Китаєм мають визначатися волею народу, а світ має ґрунтуватися на "гідності".

Сполучені Штати надають військову допомогу Тайваню. Через це загострився конфлікт між Вашингтоном і Пекіном.

Президент США Джо Байден планує відправити на Тайвань делегацію з колишніх американських високопосадовців. Вони прибудуть на острів відразу після виборів у Тайбеї 13 січня.

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