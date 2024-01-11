США призвали Китай не вмешиваться в выборы на Тайване

Один из высокопоставленных чиновников администрации Байдена отметил, что Вашингтон не намерен вмешиваться в избирательный процесс на острове.

"Мы выступаем против любого внешнего вмешательства или влияния в выборы на Тайване. Независимо от того, кто будет избран, наша политика в отношении Тайваня останется неизменной, и наши прочные неофициальные отношения также будут продолжаться", - сказал чиновник.

Кроме того, он призвал власти Китая не обострять и не дестабилизировать ситуацию на Тайване.

"Отмечу, что выборы являются частью нормального, рутинного, демократического процесса. Пекин будет провокатором, если решит ответить дополнительным военным давлением или принуждением", - заявил представитель администрации Байдена.

По информации Reuters, Соединенные Штаты планируют отправить неофициальную делегацию на Тайвань после выборов для проведения прямых переговоров.

Парламентские и президентские выборы на Тайване пройдут 13 января.

Обострение противостояния между Китаем и Тайванем

Китай рассматривает Тайвань как "сепаратистскую провинцию" и пытается восстановить над ним полный контроль. Островное государство, со своей стороны, считает себя независимым, с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

В конце декабря президент КНР Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с материковым Китаем и пообещал решительно противодействовать любым попыткам "отделения" острова. Пекин также возобновил военную активность вблизи острова.

В ответ президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что отношения ее страны с Китаем должны определяться волей народа, а мир должен основываться на "достоинстве".

Соединенные Штаты оказывают военную помощь Тайваню. Из-за этого обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

Президент США Джо Байден планирует отправить на Тайвань делегацию из бывших американских высокопоставленных чиновников. Они прибудут на остров сразу после выборов в Тайбэе 13 января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.