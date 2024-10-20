США закликали Ізраїль зменшити кількість обстрілів Бейруту

"Ми хотіли б, щоб Ізраїль зменшив кількість ударів, які він завдає, особливо в Бейруті та навколо нього. І ми хотіли б, щоб ситуація перейшла до переговорів, які дозволять цивільному населенню по обидва боки кордону повернутися до своїх домівок", - сказав очільник Пентагону на оборонній зустрічі G7 в італійському Неаполі.

Удари по миротворцях ООН

Остін також повідомив, що звернувся до свого ізраїльського колеги Йоава Галанта з приводу повідомлень про напади Ізраїлю на позиції миротворчої місії ООН в Лівані.

Місія ООН, відома як Тимчасові сили ООН у Лівані (UNIFIL), заявила в п'ятницю, що за останні дні зазнала кількох "навмисних" атак з боку ізраїльських сил, а зусилля з надання допомоги цивільному населенню в селах у зоні бойових дій, були ускладнені ізраїльськими обстрілами.

"Він (Галант) запевнив мене, що ані він, ані його сили не мають наміру атакувати сили UNIFIL. Знову ж таки, я продовжую наголошувати на тому, наскільки важливо, щоб ці сили не піддавалися атакам", - сказав Остін.

В конфіденційному листі Остіна і держсекретаря Ентоні Блінкена до ізраїльських офіційних осіб минулого тижня містилася вимога вжити конкретних заходів для вирішення гуманітарної ситуації в Секторі Газа, що погіршується, або ж зіткнутися з можливими обмеженнями американської військової допомоги.

Остін відмовився обговорювати цього листа, але зазначив, що США спостерігають "різке скорочення обсягів допомоги, що надходить".

"Тому нам слід повернути цю криву в інший бік", - сказав Остін.

Відповідаючи на запитання, чи змінилося щось за останні дні, він сказав, що "бачив, що робиться для того, щоб отримати більше допомоги".

Обстріл "Хезболли" і помста Ізраїлю

В суботу, 19 жовтня, армія Ізраїлю завдала потужних ударів по кількох об'єктах у південних передмістях Бейруту. В ЦАХАЛ заявили, що вдарили по об'єктах озброєння, що належать ліванському збройному угрупованню "Хезболла".

Удар стався у відповідь на обстріл ліванськими бойовиками півночі Ізраїлю. Речник заявив, що безпілотник начебто був запущений по дачі прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Глави уряду в той час там не було, і не відразу стало зрозуміло, чи влучив дрон у будівлю. Однак він описав це як замах на вбивство з боку "іранської маріонетки Хезболли" і назвав це "серйозною помилкою", адже Ізраїль готується відповісти на ракетний обстріл з боку Ірану на початку цього місяця.

Раніше в суботу внаслідок ізраїльського удару, загинули дві людини, що їхали по головній автомагістралі Лівану біля міста Джунія, де більшість населення становлять християни. Ще один удар забрав життя щонайменше чотирьох людей у ліванській долині Бекаа. Один із них був мером сусіднього міста, - другим мером, який загинув цього тижня.

Офіційні особи, дипломати та інші джерела стверджують, що з наближенням виборів у США, Ізраїль прагне використати посилені військові операції, щоб захистити свої кордони і не дати своїм суперникам можливості перегрупуватися.