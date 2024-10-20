США призвали Израиль уменьшить количество обстрелов Бейрута

"Мы хотели бы, чтобы Израиль уменьшил количество ударов, которые он наносит, особенно в Бейруте и вокруг него. И мы хотели бы, чтобы ситуация перешла к переговорам, которые позволят гражданскому населению по обе стороны границы вернуться в свои дома", - сказал глава Пентагона на оборонной встрече G7 в итальянском Неаполе.

Удары по миротворцам ООН

Остин также сообщил, что обратился к своему израильскому коллеге Йоаву Галанту по поводу сообщений о нападениях Израиля на позиции миротворческой миссии ООН в Ливане.

Миссия ООН, известная как Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL), заявила в пятницу, что за последние дни подверглась нескольким "преднамеренным" атакам со стороны израильских сил, а усилия по оказанию помощи гражданскому населению в деревнях в зоне боевых действий, были затруднены израильскими обстрелами.

"Он (Галант) заверил меня, что ни он, ни его силы не намерены атаковать силы UNIFIL. Опять же, я продолжаю подчеркивать, насколько важно, чтобы эти силы не подвергались атакам", - сказал Остин.

В конфиденциальном письме Остина и госсекретаря Энтони Блинкена к израильским официальным лицам на прошлой неделе содержалось требование принять конкретные меры для разрешения ухудшающейся гуманитарной ситуации в Секторе Газа или же столкнуться с возможными ограничениями американской военной помощи.

Остин отказался обсуждать это письмо, но отметил, что США наблюдают "резкое сокращение объемов поступающей помощи".

"Поэтому нам нужно повернуть эту кривую в другую сторону", - сказал Остин.

Отвечая на вопрос, изменилось ли что-то за последние дни, он сказал, что "видел, что делается для того, чтобы получить больше помощи".

Обстрел "Хезболлы" и месть Израиля

В субботу, 19 октября, армия Израиля нанесла мощные удары по нескольким объектам в южных пригородах Бейрута. В ЦАХАЛ заявили, что ударили по объектам вооружения, принадлежащим ливанской вооруженной группировке "Хезболла".

Удар произошел в ответ на обстрел ливанскими боевиками севера Израиля. Спикер заявил, что беспилотник якобы был запущен по даче премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Главы правительства в то время там не было, и не сразу стало понятно, попал ли дрон в здание. Однако он описал это как покушение на убийство со стороны "иранской марионетки Хезболлы" и назвал это "серьезной ошибкой", ведь Израиль готовится ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана в начале этого месяца.

Ранее в субботу в результате израильского удара, погибли два человека, ехавшие по главной автомагистрали Ливана возле города Джуния, где большинство населения составляют христиане. Еще один удар унес жизни по меньшей мере четырех человек в ливанской долине Бекаа. Один из них был мэром соседнего города, - вторым мэром, который погиб на этой неделе.

Официальные лица, дипломаты и другие источники утверждают, что с приближением выборов в США, Израиль стремится использовать усиленные военные операции, чтобы защитить свои границы и не дать своим соперникам возможности перегруппироваться.