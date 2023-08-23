США закликали громадян терміново покинути Білорусь, Польща готова допомогти з цим
Варшава дозволяє громадянам Сполучених Штатів Америки, яких раніше закликали терміново покинути територію Білорусі, в'їхати до Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Прикордонної служби Польщі.
"У відповідь на заклик посольства США до громадян США залишити територію Білорусі, польська прикордонна служба повідомляє, що вони можуть в'їхати до Польщі через прикордонний пункт пропуску в Тересполі", - пише пресслужба.
Що цьому передувало?
Сполучені Штати Америки закликали американців не в'їжджати до Білорусі через те, що білоруський режим сприяє неспровокованому нападу Росії на Україну. Зокрема серед інших аргументів:
- нарощування Збройних сил РФ в Білорусі;
- довільне застосування місцевих законів;
- ризик громадянських заворушень;
- ризик затримання;
- обмежені можливості посольства для надання допомоги громадянам США.
Тим часом Литва вирішила тимчасово закрити два із шести прикордонних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю в якості реагування на зміни геополітичної ситуації та загрози нацбезпеці. Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте не виключає можливість закриття кордону з Росією.
Зокрема прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький й президент Литви Гітанас Науседа допускають ризик провокацій з боку "вагнерівців" на кордоні країн НАТО.
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