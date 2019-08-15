В США заинтересованы предложением присоединиться к нормандскому формату

Предложение президента Украины Владимира Зеленского изменить нормандский формат, приобщив к нему США, рассматривается в Вашингтоне. Об этом сказал поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью изданию "Европейская правда".

Тейлор отметил, что в Вашингтоне считают такое предложение интересным.

"Конечно, надо, чтобы другие участники нормандского формата высказались о том, что они думают о присоединении США или Британии, но я могу сказать, что нам это интересно", - сказал он.

Тейлор напомнил, что на переговорах по этому поводу США представляет Курт Волкер, "и он также говорит, что заинтересован в таких изменениях и уже ведет разговоры по этому поводу".

Напомним, в начале июля президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил лидеру Российской Федерации Владимиру Путину новый формат переговоров относительно ситуации на Донбассе с участием президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Отметим, что Франция пока не рассматривает вопрос о возможности расширения нормандского формата за счет Соединенных Штатов Америки.