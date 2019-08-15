У США зацікавлені пропозицію долучитися до нормандського формату

Пропозиція президента України Володимира Зеленського змінити нормандський формат, долучивши до нього США, розглядається у Вашингтоні. Про це сказав повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю виданню "Європейська правда".

Тейлор відзначив, що у Вашингтоні вважають таку пропозицію цікавою.

"Звісно, треба, щоби інші учасники нормандського формату висловилися про те, що вони думають про приєднання США чи Британії, але я можу сказати, що нам це цікаво", - сказав він.

Тейлор нагадав, що на переговорах з цього приводу США представляє Курт Волкер, "і він також каже, що зацікавлений у таких змінах і вже веде розмови з цього приводу".

Нагадаємо, на початку липня президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому запропонував лідеру Російської Федерації Володимиру Путіну новий формат переговорів щодо ситуації на Донбасі за участю президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Британії Терези Мей, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

Відзначимо, Франція поки не розглядає питання про можливість розширення нормандського формату за рахунок Сполучених Штатів Америки.