США захопили третій танкер біля берегів Венесуели, - Bloomberg

У неділю, 21 грудня, США захопили третій нафтовий танкер біля берегів Венесуели. Захоплення сталося в той час, як американський лідер Дональд Трамп посилює нафтову блокаду уряду Ніколаса Мадуро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами джерела, йдеться про танкер Bella 1, який перебуває під санкціями США. Він каже, що судно під панамським прапором прямувало до Венесуели для навантаження.
Bloomberg зазначає, що затримання послідувало за захопленням супертанкера Centuries рано вранці в суботу, 20 грудня, а також ще одного танкера Skipper 10 грудня.
Що ж стосується вчорашнього інциденту, видання пише, що судно Centuries не фігурувало у відкритому списку санкцій США. За словами джерел, цей танкер плив під панамським прапором, а права на нафту належать китайській компанії.
Незабаром заступник прес-секретаря Білого дому Анна Келлі написала в Х, що на танкері була нафта компанії PDVSA, яка під санкціями США.
У відповідь віцепрезидент і міністр нафти Венесуели Дельсі Родрігес засудила "крадіжку і викрадення" танкера, назвавши цей крок "серйозним актом піратства" з боку уряду США.
Нагадаємо, що 16 грудня президент США Дональд Трамп оголосив повну блокаду для підсанкційних нафтових танкерів, які входять до Венесуели та виходять з її вод.
Як пояснюють у медіа, Трамп, намагаючись перекрити основне джерело режиму Венесуели, посилює тиск на президента країни Ніколаса Мадуро.
Експерти в нафтовій галузі кажуть, що якщо Венесуела не зможе експортувати нафту, її резервуари для зберігання заповняться незатребуваними запасами, після чого державній компанії Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) доведеться почати закривати нафтові свердловини.
Зазначимо, що вчора очільник Пентагону Піт Хегсет попередив, що США продовжать затримувати танкери, які виходять із Венесуели. Він підкреслив, що так триватиме доти, доки режим Мадуро не поверне "всі американські активи".
Ба більше, крім блокади, Трамп оголосив уряд Мадуро іноземною терористичною організацією, звинувативши його в причетності до наркоторгівлі. Також він сказав днями, що не виключає в майбутньому військової кампанії проти Венесуели.