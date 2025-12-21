США захватили третий танкер у берегов Венесуэлы, - Bloomberg

В воскресенье, 21 декабря, США захватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. Захват произошел в то время, как американский лидер Дональд Трамп усиливает нефтяную блокаду правительства Николаса Мадуро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам источника, речь идет танкере Bella 1, который находится под санкциями США. Он говорит, что судно под панамским флагом направлялось в Венесуэлу для погрузки.
Bloomberg отмечает, что задержание последовало за захватом супертанкера Centuries рано утром в субботу, 20 декабря, а также еще одного танкера Skipper 10 декабря.
Что же касается вчерашнего инцидента, издание пишет, что судно Centuries не фигурировало в открытом санкционном списке США. По словам источников, этот танкер плыл под панамским флагом, а права не нефть принадлежат китайской компании.
Вскоре заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли написала в Х, что на танкере находилась нефть компании PDVSA, которая под санкциями США.
В ответ вице-президент и министр нефти Венесуэлы Дельси Родригес осудила "кражу и похищение" танкера, назвав этот шаг "серьезным актом пиратства" со стороны правительства США.
Напомним, что 16 декабря президент США Дональд Трамп объявил полную блокаду для подсанкционных нефтяных танкеров, которые входят в Венесуэлу и выходят из ее вод.
Как поясняют в медиа, Трамп, пытаясь перекрыть основной источник режима Венесуэлы, усиливает давление на президента страны Николаса Мадуро.
Эксперты в нефтяной отрасли говорят, что если Венесуэла не сможет экспортировать нефть, ее резервуары для хранения заполнятся невостребованным запасами, после чего государственной компании Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) придется начать закрывать нефтяные скважины.
Отметим, что вчера глава Пентагона Пит Хегсет предупредил, что США продолжат задерживать танкеры, которые выходят из Венесуэлы. Он подчеркнул, что так будет продолжаться до тех пор, пока режим Мадуро не вернет "все американские активы".
Более того, помимо блокады, Трамп объявил правительство Мадуро иностранной террористической организацией, обвинив его в причастности к наркоторговле. Также он сказал на днях, что не исключает в будущем военной кампании против Венесуэлы.