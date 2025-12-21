США захватили третий танкер у берегов Венесуэлы, - Bloomberg

По словам источника, речь идет танкере Bella 1, который находится под санкциями США. Он говорит, что судно под панамским флагом направлялось в Венесуэлу для погрузки.

Bloomberg отмечает, что задержание последовало за захватом супертанкера Centuries рано утром в субботу, 20 декабря, а также еще одного танкера Skipper 10 декабря.

Что же касается вчерашнего инцидента, издание пишет, что судно Centuries не фигурировало в открытом санкционном списке США. По словам источников, этот танкер плыл под панамским флагом, а права не нефть принадлежат китайской компании.

Вскоре заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли написала в Х, что на танкере находилась нефть компании PDVSA, которая под санкциями США.

В ответ вице-президент и министр нефти Венесуэлы Дельси Родригес осудила "кражу и похищение" танкера, назвав этот шаг "серьезным актом пиратства" со стороны правительства США.