Прикриваються від США. 15 танкерів "тіньового флоту" змінили прапор на російський, - WSJ

Танкери, які перевозять підсанкційну нафту, почали змінювати прапор на російський. Вони сподіваються, що це "врятує" їх від затримання з боку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Видання з посиланням на дані Lloyd's List Intelligence пише, що тільки протягом останніх двох тижнів понад 15 танкерів, які задіяні в перевезенні підсанкційної нафти, змінили прапор і почали плавати під російським. Судна під російським прапором, як і раніше, становлять невелику частину "тіньового" флоту.

"Використання російського прапора - це спосіб для "тіньового флоту" нібито отримати захист від рейдів. Це цілком може стати точкою напруженості між Вашингтоном і Москвою", - заявив головний редактор Lloyd's List Річард Мід.

За даними S&P Global Market Intelligence, за останні три місяці 2025 року 25 танкерів було перереєстровано під російський прапор. З них 18 змінили прапор у грудні

Як пише WSJ, підсанкційні танкери розраховують, що діючи під прапором країни з сильним флотом, вони зможуть обійти американську блокаду перевезень венесуельської нафти й уникнути перехоплення Береговою охороною США. Однак, судячи з усього, ця схема не працює.

У п'ятницю, 9 січня, американські військові захопили вже п'ятий нафтовий танкер і продовжують відстежувати інші судна, які намагаються ухилитися від санкцій адміністрації президента США Дональда Трампа.