Прикриваються від США. 15 танкерів "тіньового флоту" змінили прапор на російський, - WSJ
Танкери, які перевозять підсанкційну нафту, почали змінювати прапор на російський. Вони сподіваються, що це "врятує" їх від затримання з боку США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Видання з посиланням на дані Lloyd's List Intelligence пише, що тільки протягом останніх двох тижнів понад 15 танкерів, які задіяні в перевезенні підсанкційної нафти, змінили прапор і почали плавати під російським. Судна під російським прапором, як і раніше, становлять невелику частину "тіньового" флоту.
"Використання російського прапора - це спосіб для "тіньового флоту" нібито отримати захист від рейдів. Це цілком може стати точкою напруженості між Вашингтоном і Москвою", - заявив головний редактор Lloyd's List Річард Мід.
За даними S&P Global Market Intelligence, за останні три місяці 2025 року 25 танкерів було перереєстровано під російський прапор. З них 18 змінили прапор у грудні
Як пише WSJ, підсанкційні танкери розраховують, що діючи під прапором країни з сильним флотом, вони зможуть обійти американську блокаду перевезень венесуельської нафти й уникнути перехоплення Береговою охороною США. Однак, судячи з усього, ця схема не працює.
У п'ятницю, 9 січня, американські військові захопили вже п'ятий нафтовий танкер і продовжують відстежувати інші судна, які намагаються ухилитися від санкцій адміністрації президента США Дональда Трампа.
Затримання танкера Marinera
Нагадаємо, минулого тижня Берегова охорона США затримала танкер Marinera, який йшов під російським прапором.
Ще місяць тому судно називалося Bella 1. Але 30 грудня 2025 року воно різко стало російським - почало ходити під прапором РФ. Також його внесли до російських суднових реєстрів.
Під час затримання танкера неподалік було зафіксовано підводний човен росіян.
Детальніше про затримання Marinera - в матеріалі РБК-Україна.