США захопили російський танкер в Атлантиці, пов'язаний з Венесуелою, - Reuters

Ілюстративне фото: США захопили російський танкер в Атлантиці, пов'язаний з Венесуелою (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

США захопили пов’язаний із Венесуелою нафтовий танкер після більш ніж двотижневого переслідування через Атлантичний океан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Операція, яка може загострити напруженість у відносинах із Росією, розпочалася після того, як танкер, відомий раніше як Bella-1, прорвався крізь морську "блокаду" США щодо санкціонованих суден і відмовився допустити на борт представників Берегової охорони США.

За словами американських чиновників, які говорили на умовах анонімності, операцію проводять Берегова охорона США та американські військові. Вони також зазначили, що в районі перебували російські військові судна, зокрема підводний човен.

Танкер, який нині має назву Marinera та ходить під російським прапором, став черговим судном, на яке спрямовані дії Берегової охорони США в межах кампанії тиску на Венесуелу, ініційованої президентом США Дональдом Трампом.

Окремо Берегова охорона США перехопила ще один пов’язаний із Венесуелою танкер у водах Латинської Америки в межах подальшого забезпечення морської "блокади" санкціонованих венесуельських суден.

Танкер "тіньового флоту"

Американська берегова охорона вже близько двох тижнів супроводжує нафтовий танкер в Атлантичному океані, утримуючись на відстані приблизно 800 метрів. Військові повідомляли про готовність спецпідрозділів до силового захоплення судна, однак операція потребувала дозволу Білого дому.

31 грудня спробу захоплення підсанкційного танкера Bella 1 було зупинено після того, як на судні з’явився російський прапор.

За даними російського морського реєстру, судно, відоме раніше як Bella 1, перереєстроване під назвою Marinera, ходить під прапором РФ, а портом приписки зазначено Сочі. На початку переслідування США вважали танкер судном під фальшивим прапором, на яке поширювалося судове рішення про арешт.

При цьому російська влада у дипломатичній ноті США просила припинити переслідування танкера в Атлантичному океані.

Танкер належить турецькій компанії та перебуває під санкціями США за перевезення іранської нафти в інтересах терористичних організацій. Також він входить до так званого "тіньового флоту", що транспортує підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели.

