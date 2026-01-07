США захватили российский танкер в Атлантике, связанный с Венесуэлой, - Reuters

Операция, которая может обострить напряженность в отношениях с Россией, началась после того, как танкер, известный ранее как Bella-1, прорвался сквозь морскую "блокаду" США в отношении санкционированных судов и отказался допустить на борт представителей Береговой охраны США.

По словам американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, операцию проводят Береговая охрана США и американские военные. Они также отметили, что в районе находились российские военные суда, в том числе подводная лодка.

Танкер, который сейчас называется Marinera и ходит под российским флагом, стал очередным судном, на которое направлены действия Береговой охраны США в рамках кампании давления на Венесуэлу, инициированной президентом США Дональдом Трампом.

Отдельно Береговая охрана США перехватила еще один связанный с Венесуэлой танкер в водах Латинской Америки в рамках дальнейшего обеспечения морской "блокады" санкционированных венесуэльских судов.