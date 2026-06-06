США зафіксували іранські дрони і знову завдали ударів по Ірану

"Кілька хвилин тому сили CENTCOM збили чотири іранські ударні безпілотники, запущені в напрямку Ормузької протоки", - йдеться в публікації.

У командуванні зазначили, що ці дрони становили загрозу регіональному морському судноплавству. З цієї причини США завдали удару у відповідь і будуть готові зробити це знову, якщо буде потрібно.

"Згодом американські війська завдали ударів по іранських радіолокаційних станціях берегової охорони в Горуку і на острові Кешм, щоб запобігти подальшим атакам. Американські сили зберігають пильність і готові відповісти на невиправдану іранську агресію з метою самооборони", - резюмували в CENTCOM.