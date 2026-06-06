США зафиксировали иранские дроны и вновь нанесли удары по Ирану

В ночь на 6 июня американские войска зафиксировали иранские дроны, которые были запущены в сторону Ормузского пролива. В ответ на это США нанесли удары по Ирану несмотря на перемирие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США в соцсети Х (CENTCOM).
"Несколько минут назад силы CENTCOM сбили четыре иранских ударных беспилотника, запущенных в направлении Ормузкого пролива", - говорится в публикации.
В командовании отметили, что эти дроны представляли угрозу региональному морскому судоходству. По этой причине США нанесли ответный удар и будут готовы сделать это вновь, если потребуется.
"Впоследствии американские войска нанесли удары по иранским радиолокационным станциям береговой охраны в Горуке и на острове Кешм, чтобы предотвратить дальнейшие атаки. Американские силы сохраняют бдительность и готовы ответить на неоправданную иранскую агрессию в целях самообороны", - резюмировали в CENTCOM.
Напомним, что это далеко уже не первый инцидент, который произошел между США и Ираном в период перемирия.
Буквально несколько дней назад, в ночь на 3 июня, стороны тоже обменялись ударами. В частности, США атаковали нефтяной танкер, который плыл в Иран через Ормузский пролив, а также нанесли удары по острову Кешм.
Иран в свою очередь, атаковал запустил в направлении Бахрейна и Кувейта дроны и ракеты. В КСИР отчитались об ударе по штабу Пятого флота ВМС США и американский авиабазе на Ближнем Востоке, хотя в CENTCOM отрицали это и говорили, что сбили все цели. Кто первым начал атаку, неизвестно.