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Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

США зафиксировали иранские дроны и вновь нанесли удары по Ирану

08:00 06.06.2026 Сб
2 мин
Что известно об очередной атаке во время перемирия?
aimg Эдуард Ткач
Фото: в США заявили о готовности повторить атаки (Getty Images)

В ночь на 6 июня американские войска зафиксировали иранские дроны, которые были запущены в сторону Ормузского пролива. В ответ на это США нанесли удары по Ирану несмотря на перемирие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США в соцсети Х (CENTCOM).

"Несколько минут назад силы CENTCOM сбили четыре иранских ударных беспилотника, запущенных в направлении Ормузкого пролива", - говорится в публикации.

В командовании отметили, что эти дроны представляли угрозу региональному морскому судоходству. По этой причине США нанесли ответный удар и будут готовы сделать это вновь, если потребуется.

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"Впоследствии американские войска нанесли удары по иранским радиолокационным станциям береговой охраны в Горуке и на острове Кешм, чтобы предотвратить дальнейшие атаки. Американские силы сохраняют бдительность и готовы ответить на неоправданную иранскую агрессию в целях самообороны", - резюмировали в CENTCOM.

Стрельба во время перемирия

Напомним, что это далеко уже не первый инцидент, который произошел между США и Ираном в период перемирия.

Буквально несколько дней назад, в ночь на 3 июня, стороны тоже обменялись ударами. В частности, США атаковали нефтяной танкер, который плыл в Иран через Ормузский пролив, а также нанесли удары по острову Кешм.

Иран в свою очередь, атаковал запустил в направлении Бахрейна и Кувейта дроны и ракеты. В КСИР отчитались об ударе по штабу Пятого флота ВМС США и американский авиабазе на Ближнем Востоке, хотя в CENTCOM отрицали это и говорили, что сбили все цели. Кто первым начал атаку, неизвестно.

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