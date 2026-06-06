США зафиксировали иранские дроны и вновь нанесли удары по Ирану

Стрельба во время перемирия

Напомним, что это далеко уже не первый инцидент, который произошел между США и Ираном в период перемирия.

Буквально несколько дней назад, в ночь на 3 июня, стороны тоже обменялись ударами. В частности, США атаковали нефтяной танкер, который плыл в Иран через Ормузский пролив, а также нанесли удары по острову Кешм.

Иран в свою очередь, атаковал запустил в направлении Бахрейна и Кувейта дроны и ракеты. В КСИР отчитались об ударе по штабу Пятого флота ВМС США и американский авиабазе на Ближнем Востоке, хотя в CENTCOM отрицали это и говорили, что сбили все цели. Кто первым начал атаку, неизвестно.