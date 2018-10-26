В США задержали подозреваемого в рассылке посылок с бомбами

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Пока по делу задержан один человек

Сотрудники Федерального бюро расследований задержали подозреваемого в причастности к рассылке посылок с бомбами критикам американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

"Мы не знаем, кто он, на самом деле мы ничего пока не знаем о нем", - отметил криминальный репортер CNN Шимон Прокупец.

Агентство Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США сообщило, что по делу задержан один человек. Задержание было произведено в районе Майами.

Напомним, американскому политику из Демократической партии, сенатору Соединенных Штатов Америки от Нью-Джерси Кори Энтони Букеру прислали подозрительную посылку.

Власти Соединенных Штатов Америки расследуют рассылку взрывных устройств по почте лидерам Демократической партии за две недели до проведения промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 6 ноября. Подчеркивалось, что ни одна из семи бомб не взорвалась, и никто не пострадал, поскольку властям в Нью-Йорке, Вашингтоне, Флориде и Калифорнии удалось перехватить подозрительные пакеты.

Как писало РБК-Украина ранее, сотрудники секретной службы США перехватили подозрительные посылки, которые были отправлены экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме, а также вице-президенту Джо Байдену, экс-генпрокурору Эрику Холдеру, бизнесмену Джорджу Соросу, актеру Роберту де Ниро и ряду других лиц.



Агентство также сообщало, что четыре взрывных устройства, которые были направлены Хиллари и Биллу Клинтонам, Бараку Обаме, миллиардеру Джорджу Соросу и в редакцию CNN, связаны.