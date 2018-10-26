Сенатору США от Нью-Джерси Букеру прислали подозрительный пакет

Фото: Кори Энтони Букер (flickr.com CECP Photos)

Подозрительную посылку перехватили во Флориде

Федеральная служба безопасности США информирует, что американскому политику из Демократической партии, сенатору Соединенных Штатов Америки от Нью-Джерси Кори Энтони Букеру прислали подозрительную посылку. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Associated Press.

Пакет был перехвачен во Флориде.

"ФБР: 11-й подозрительный пакет, перехваченный во Флориде, адресованный сенатору от Нью-Джерси Кори Букеру, похож по внешнему виду на другие", - сказано в сообщении агентства.

Напомним, власти Соединенных Штатов Америки расследуют рассылку взрывных устройств по почте лидерам Демократической партии за две недели до проведения промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 6 ноября. Подчеркивалось, что ни одна из семи бомб не взорвалась, и никто не пострадал, поскольку властям в Нью-Йорке, Вашингтоне, Флориде и Калифорнии удалось перехватить подозрительные пакеты.

Добавим, бомбы в виде небольших трубочек, обмотанных черной лентой, содержали небольшую батарею и были упакованы порошком и разбитым стеклом.

Как писало РБК-Украина ранее, сотрудники секретной службы США перехватили две подозрительные посылки, которые были отправлены экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме.

Агентство также сообщало, что четыре взрывных устройства, которые были направлены Хиллари и Биллу Клинтонам, Бараку Обаме, миллиардеру Джорджу Соросу и в редакцию CNN, связаны.