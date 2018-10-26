У США затримали підозрюваного в розсилці посилок з бомбами

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Поки у справі затриманий один чоловік

Співробітники Федерального бюро розслідувань затримали підозрюваного у причетності до розсилці посилок з бомбами критикам американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

"Ми не знаємо, хто він насправді ми нічого не знаємо про нього", - зазначив кримінальний репортер CNN Шимон Прокупец.

Агентство Reuters з посиланням на Міністерство юстиції США повідомило, що у справі затриманий один чоловік. Затримання було проведене в районі Майамі.

Нагадаємо, американському політику з Демократичної партії, сенатора Сполучених Штатів Америки від Нью-Джерсі Кору Ентоні Букеру надіслали підозрілу посилку.

Влада Сполучених Штатів Америки розслідує розсилку вибухових пристроїв поштою лідерам Демократичної партії за два тижні до проведення проміжних виборів у Конгрес, які відбудуться 6 листопада. Підкреслювалося, що жодна з семи бомб не вибухнула, і ніхто не постраждав, оскільки владі в Нью-Йорку, Вашингтоні, Флориді та Каліфорнії вдалося перехопити підозрілі пакети.

Як писало РБК-Україна раніше, співробітники секретної служби США перехопили підозрілі посилки, які були відправлені екс-держсекретаря США Хілларі Клінтон і колишньому американському президентові Бараку Обамі, а також віце-президенту Джо Байдену, екс-генпрокурору Еріку Холдеру, бізнесменові Джорджу Соросу, акторові Роберту де Ніро і ряду інших осіб.



Агентство також повідомляло, що чотири вибухових пристрої, які були направлені Хілларі і Біллу Клінтонів, Бараку Обамі, мільярдерові Джорджу Соросу і в редакцію CNN, пов'язані.