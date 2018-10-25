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Власти США расследуют рассылку бомб топ-демократам за две недели до выборов

Новости » Политика    25.10.2018 - 12:02
Фото: Клинтоны и Барак Обама (GettyImages)
Фото: Клинтоны и Барак Обама (GettyImages)

Бомбы в виде небольших трубочек содержали небольшую батарею и были упакованы порошком и разбитым стеклом

Власти Соединенных Штатов Америки расследует рассылку взрывных устройств по почте лидерам Демократической партии за две недели до проведения промежуточных выборов в Конгресс (выборы состоятся 6 ноября). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Подчеркивается, что ни одна из семи бомб не взорвалась, и никто не пострадал, поскольку властям в Нью-Йорке, Вашингтоне, Флориде и Калифорнии удалось перехватить подозрительные пакеты.

В частности, бомбы в виде небольших трубочек, обмотанных черной лентой, содержали небольшую батарею и были упакованы порошком и разбитым стеклом. Следствие выясняет, каким образом взрывчатые устройства хотели привести в действие. Указано, что все бомбы отправили в лабораторию ФБР в Вирджинии для изучения.

Напомним, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо считает, что отправитель посылок с бомбами имел политические мотивы. При этом мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что ситуация с отправкой по почте посылок со взрывными устройствами является терроризмом.

Как писало РБК-Украина ранее, сотрудники секретной службы США перехватили две подозрительные посылки, которые были отправлены бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме.

Также правоохранители сообщали, что четыре взрывных устройства, которые были направлены Хиллари и Биллу Клинтонам, Бараку Обаме, миллиардеру Джорджу Соросу и в редакцию CNN, связаны.

Добавим, бомбы также были адресованы бывшему генпрокурору США Эрик Холдер, редакции газеты San Diego Union-Tribune, сенатору-демократу от Калифорнии Камали Харрис, членам Палаты представителей Конгресса Дебби Вассерман Шульц и Максин Уотерс. Адрес Дебби Вассерман Шульц во Флориде был указан на нескольких упаковках как обратный.

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Новости Украины Барак ОбамаХиллари КлинтонСоединенные Штаты Америкибомба
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