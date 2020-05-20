В США задержали двух человек по делу о побеге экс-главы Nissan в Ливан

Фото: Карлос Гон (flickr)

Федеральная прокуратура считает, что семья Тейлоров помогла Карлосу Гону в бегстве

В Соединенных Штатах задержали двух человек по делу о побеге бывшего главы Nissan Motor Карлоса Гона из Японии в Ливии. Задержанными оказались бывший спецназовец Майкл Тейлор и его сын Питер Тейлор.

Об этом сообщает Reuters.

По версии федеральной прокуратуры в Массачусетсе, Тейлоры помогли Гону бежать в Ливан.

Япония в январе текущего года выдала ордер на арест Тейлоров и еще одного человека, причастного, по мнению властей, к побегу Гона. Каким образом они помогали бизнесмену сбежать, не уточняется.

Напомним, 31 декабря Карлос Гон, которого должны были судить в Японии по обвинению в сокрытии доходов, совершил побег в Ливан. Он заявил, что не хочет находиться в заложниках мошеннической системы правосудия Японии.

Позже Интерпол выдал "красное уведомление" Ливану на арест экс-президента Nissan Карлоса Гона. При этом власти Ливана заявили, что не имеют договора о выдаче с Японией.

Кроме того, к бегству Гона причастен бывший сотрудник американского спецназа. Побег готовился в течение нескольких месяцев при участии бывшего "зеленого берета" США Майкла Тейлора, который на данный момент является сотрудником частной компании, занимающейся вопросами безопасности.

Автор: Валерия Мрачковская