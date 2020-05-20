ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США затримали двох осіб у справі про втечу екс-глави Nissan в Ліван

Новини » Надзвичайні події     20.05.2020 - 19:18
У США затримали двох осіб у справі про втечу екс-глави Nissan в Ліван
Фото: Карлос Гон (flickr)

Федеральна прокуратура вважає, що сім'я Тейлоров допомогла Карлосу Гону у втечу

У Сполучених Штатах затримали двох осіб у справі про втечу колишнього глави Nissan Motor Карлоса Гона з Японії в Лівії. Затриманими виявилися колишній спецназівець Майкл Тейлор і його син Пітер Тейлор.

Про це повідомляє Reuters.

За версією федеральної прокуратури в Массачусетсі, Тейлори допомогли Гону бігти в Ліван.

Японія в січні поточного року видала ордер на арешт Тейлорів і ще одного чоловіка, причетного, на думку влади, до втечі Гону. Яким чином вони допомагали бізнесменові втекти, не уточнюється.

Нагадаємо, 31 грудня Карлос Гон, якого повинні були судити в Японії за звинуваченням у приховуванні доходів, здійснив втечу в Ліван. Він заявив, що не хоче перебувати в заручниках шахрайської системи правосуддя Японії.

Пізніше Інтерпол видав "червоне повідомлення" Лівану на арешт екс-президента Nissan Карлоса Гона. При цьому влада Лівану заявили, що не мають договору про видачу з Японією.

Крім того, до втечі Гону причетний колишній співробітник американського спецназу. Втеча готувався протягом декількох місяців за участю колишнього "зеленого берета" США Майкла Тейлора, який на цей час є співробітником приватної компанії, що займається питаннями безпеки.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Nissanскандал
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся