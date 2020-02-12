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Nissan планирует отсудить у экс-главы компании около 90 млн долларов

Новости » Транспорт     12.02.2020 - 21:57
Nissan планирует отсудить у экс-главы компании около 90 млн долларов
Фото: Карлос Гон (GettyImages)

Сумма в иске была рассчитана на базе всех убытков, которые Гон нанес компании из-за коррупционных действий

Японская компания Nissan подала гражданский иск против бывшего главы Карлоса Гона на сумму около 90 миллионов долларов в связи с его мошенническими действиями. Об этом сообщает AFP.

Как сообщается, сумма в иске была рассчитана на базе всех убытков, которые Гон нанес компании из-за коррупционных действий.

Представители Nissan также не исключают, что сумма иска может увеличиться.

Напомним, 31 декабря Карлос Гон, которого должны были судить в Японии по обвинению в сокрытии доходов, совершил побег, вылетев в Турцию, после чего пересел на самолет и был доставлен в Ливан. По данным прокуратуры, Гон благодаря мошеннической схеме перевода денег дилерской компании в Омане похитил почти 5 млн долларов.

Интерпол выдал "красное уведомление" (Red Notice) Ливану на арест экс-президента Гона. Несмотря на это, власти Ливана заявили, что не имеют договора о выдаче с Японией.

РБК-Украина писало, что к бегству Гона причастен бывший сотрудник американского спецназа. Побег готовился в течение нескольких месяцев при участии бывшего "зеленого берета" США Майкла Тейлора, который на данный момент является сотрудником частной компании, занимающейся вопросами безопасности.

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