США заблокували понад 140 іранських суден в Ормузькій протоці

Що сталося

За даними командування, станом на 13 червня американські сили перехопили 141 торгове судно, пов'язане з Іраном.

У CENTCOM уточнили: блокаду застосовують до суден усіх країн, які заходять в іранські порти або виходять із них.

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Це охоплює:

усі іранські порти в Перській затоці;

іранські порти в Оманській затоці;

прибережні райони Ірану.

Водночас для решти суден умови не змінилися. "Міжнародний торговий коридор залишається відкритим для транзиту", - наголосили у командуванні.