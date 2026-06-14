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США заблокували понад 140 іранських суден в Ормузькій протоці

09:03 14.06.2026 Нд
1 хв
Скільки суден виведено з ладу повністю?
aimg Олена Чупровська
Фото: американські військові зупинили понад 140 суден (Getty Images)

Американські військові зупинили вже 141 іранське судно з початку блокади Ормузької протоки. Деякі з них виведені з ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі X.

Що сталося

За даними командування, станом на 13 червня американські сили перехопили 141 торгове судно, пов'язане з Іраном.

У CENTCOM уточнили: блокаду застосовують до суден усіх країн, які заходять в іранські порти або виходять із них.

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Це охоплює:

  • усі іранські порти в Перській затоці;
  • іранські порти в Оманській затоці;
  • прибережні райони Ірану.

Водночас для решти суден умови не змінилися. "Міжнародний торговий коридор залишається відкритим для транзиту", - наголосили у командуванні.

Як повідомляло РБК-Україна, Іран перекрив Ормузьку протоку для всіх типів суден на тлі відновлення американських ударів і пригрозив атакувати будь-який корабель, що спробує пройти цим маршрутом. США своєю чергою заявили, що комерційне судноплавство через протоку не припинялося.

Тим часом напередодні стало відомо, що Іран замінував сховища зі збагаченим ураном і обвалив тунелі, де зберігаються запаси, - це ускладнить виконання можливої угоди зі США щодо вивезення матеріалу.

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Сполучені Штати АмерикиІранОрмузька протока