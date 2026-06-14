США заблокували понад 140 іранських суден в Ормузькій протоці

Американські військові зупинили вже 141 іранське судно з початку блокади Ормузької протоки. Деякі з них виведені з ладу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі X.
За даними командування, станом на 13 червня американські сили перехопили 141 торгове судно, пов'язане з Іраном.
У CENTCOM уточнили: блокаду застосовують до суден усіх країн, які заходять в іранські порти або виходять із них.
Це охоплює:
Водночас для решти суден умови не змінилися. "Міжнародний торговий коридор залишається відкритим для транзиту", - наголосили у командуванні.
Як повідомляло РБК-Україна, Іран перекрив Ормузьку протоку для всіх типів суден на тлі відновлення американських ударів і пригрозив атакувати будь-який корабель, що спробує пройти цим маршрутом. США своєю чергою заявили, що комерційне судноплавство через протоку не припинялося.
Тим часом напередодні стало відомо, що Іран замінував сховища зі збагаченим ураном і обвалив тунелі, де зберігаються запаси, - це ускладнить виконання можливої угоди зі США щодо вивезення матеріалу.