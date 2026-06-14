США заблокировали более 140 иранских судов в Ормузском проливе

Американские военные остановили уже 141 иранское судно с начала блокады Ормузского пролива. Некоторые из них выведены из строя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
По данным командования, по состоянию на 13 июня американские силы перехватили 141 торговое судно, связанное с Ираном.
В CENTCOM уточнили: блокаду применяют к судам всех стран, которые заходят в иранские порты или выходят из них.
Это охватывает:
В то же время для остальных судов условия не изменились. "Международный торговый коридор остается открытым для транзита", - отметили в командовании.
Как сообщало РБК-Украина, Иран перекрыл Ормузский пролив для всех типов судов на фоне возобновления американских ударов и пригрозил атаковать любой корабль, который попытается пройти по этому маршруту. США в свою очередь заявили, что коммерческое судоходство через пролив не прекращалось.
Между тем накануне стало известно, что Иран заминировал хранилища с обогащенным ураном и обвалил тоннели, где хранятся запасы, - это усложнит выполнение возможной сделки с США по вывозу материала.