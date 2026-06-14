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США заблокировали более 140 иранских судов в Ормузском проливе

09:03 14.06.2026 Вс
2 мин
Сколько судов выведено из строя полностью?
aimg Елена Чупровская
Фото: американские военные остановили более 140 судов (Getty Images)

Американские военные остановили уже 141 иранское судно с начала блокады Ормузского пролива. Некоторые из них выведены из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Что произошло

По данным командования, по состоянию на 13 июня американские силы перехватили 141 торговое судно, связанное с Ираном.

В CENTCOM уточнили: блокаду применяют к судам всех стран, которые заходят в иранские порты или выходят из них.

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Это охватывает:

  • все иранские порты в Персидском заливе;
  • иранские порты в Оманском заливе;
  • прибрежные районы Ирана.

В то же время для остальных судов условия не изменились. "Международный торговый коридор остается открытым для транзита", - отметили в командовании.

Как сообщало РБК-Украина, Иран перекрыл Ормузский пролив для всех типов судов на фоне возобновления американских ударов и пригрозил атаковать любой корабль, который попытается пройти по этому маршруту. США в свою очередь заявили, что коммерческое судоходство через пролив не прекращалось.

Между тем накануне стало известно, что Иран заминировал хранилища с обогащенным ураном и обвалил тоннели, где хранятся запасы, - это усложнит выполнение возможной сделки с США по вывозу материала.

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