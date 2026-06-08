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Головний переговірник Ірану виступив із різкою заявою на адресу США

21:39 08.06.2026 Пн
2 хв
Як Тегеран планує реагувати на тиск США навколо Ормузької протоки?
aimg Марія Науменко
Головний переговірник Ірану виступив із різкою заявою на адресу США Фото: іранські військові на тлі зображення ракет та карти Ірану (Getty Images)
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Іран продемонстрував готовність одночасно вести переговори та відповідати на блокаду Ормузької протоки з боку США силовими методами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Головний переговірник Ірану Мохаммад Багер Калібаф виступив із жорсткою заявою на адресу Сполучених Штатів на тлі зростання напруженості навколо Ормузької протоки.

Він заявив, що Тегеран має намір перетворити морську блокаду, встановлену США, на "чергову поразку ворога".

За словами Калібафа, Іран не збирається обирати між дипломатією та силовим протистоянням, а готовий використовувати обидва інструменти залежно від обставин.

"Ми не збираємося ані просто воювати, ані просто вести переговори; скоріше, ми будемо воювати у свій час і вести переговори у свій час", - заявив він.

Водночас іранський посадовець наголосив, що кінцевою метою Тегерана залишається завершення війни та забезпечення стабільної безпеки в регіоні.

"Наша мета - це закінчення війни та стабільна безпека, і ми не довіряємо протилежній стороні", - додав Калібаф.

Таким чином, Тегеран дав зрозуміти, що не має наміру відмовлятися від переговорного процесу, але водночас готовий жорстко реагувати на дії Вашингтона, які вважає загрозою своїм інтересам.

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, на початку червня президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує вже найближчим часом укласти з Іраном угоду про продовження перемир'я та відновлення роботи Ормузької протоки.

Натомість у Тегерані згодом заявили, що переговорний процес фактично зайшов у глухий кут.

За словами військового радника верховного лідера Ірану Мохсена Резаї, ключовою перепоною залишається питання 24 млрд доларів заморожених іранських активів.

Ситуація додатково ускладнилася після нового загострення між Іраном та Ізраїлем.

Іран завдав ракетного удару по території Ізраїлю - дві балістичні ракети по півночі країни перехопили системи ППО.

Після цього Трамп зателефонував Нетаньягу і заявив, що проінструктує його утриматися від відповіді, але Ізраїль все одно вдарив: вибухи пролунали щонайменше у трьох іранських містах.

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Сполучені Штати Америки Іран Близький Схід Ормузька протока
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