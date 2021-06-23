США заблокировали пропагандистские СМИ Ирана

Речь идет о сайтах арабских новостных каналов, таких как Al-Alam и English Press-TV, о канале йеменских повстанцев-хуситов Al-Masirah и других. Все они разместили сообщение, что их сайты захвачены США.

Государственное телевидение Ириб, которое контролирует некоторые из этих каналов, осудило блокировку. Там утрверждают, что средства массовой информации, которые были заблокированны, "выступают против сопротивления, раскрывающих преступления союзников США в регионе".

"Хотя демократическое правительство Соединенных Штатов заявляет о поддержке свободы слова, на практике оно закрывает СМИ, поддерживая Израиль и Саудовскую Аравию, двух исторических союзников Вашингтона на Ближнем Востоке", - добавил Ириб на своем сайте.

Также известно, что были заблокированы каналы "Аль-Аллах", "Палестинский Аль-Юм", "Наба" и "Аль-Каутар".