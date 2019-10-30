В США заблокировали передачу Конгрессу полной версии доклада Мюллера

Апелляционный суд Соединенных Штатов Америки заблокировал передачу Палате представителей полной версии доклада специального прокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, во вторник, 29 октября, апелляционный суд заблокировал предыдущее решение федерального судьи Ховел о передаче юридическому комитету Палаты представителей США полной версии доклада Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Напомним, 25 октября федеральный судья Берил Ховел обязала Министерство юстиции США до 30 октября передать Конгрессу все документы расследования спецпрокурора Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы президента 2016 года.

Кроме того, накануне американские СМИ сообщили о том, что проверка по расследованию спецпрокурора Мюллера о вмешательстве Российской Федерации в американские президентские выборы 2016 года приобрела статус уголовного дела.

Отметим, летом этого года спецпрокурор Мюллер выступил на слушаниях в Конгрессе, где заявил, что сможет выдвинуть обвинения в препятствовании правосудию президенту США Дональду Траму только после того, которые он покинет занимаемую должность.