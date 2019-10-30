У США заблокували передачу Конгресу повної версії доповіді Мюллера

Апеляційний суд Сполучених Штатів Америки заблокував передачу Палаті представників повної версії доповіді спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо російського втручання в президентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, у вівторок, 29 жовтня, апеляційний суд заблокував попереднє рішення федерального судді Ховел про передачу юридичному комітету Палати представників США повної версії доповіді Мюллера про втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

Нагадаємо, 25 жовтня федеральний суддя Беріл Ховел зобов'язала Міністерство юстиції США до 30 жовтня передати Конгресу всі документи розслідування спецпрокурора Мюллера щодо російського втручання в американські вибори президента 2016 року.

Крім того, напередодні американські ЗМІ повідомили про те, що перевірка щодо розслідування спецпрокурора Мюллера про втручання Російської Федерації в американські президентські вибори 2016 року набула статусу кримінальної справи.

Зазначимо, влітку цього року спецпрокурор Мюллер виступив на слуханнях в Конгресі, де заявив, що зможе висунути звинувачення в перешкоджанні правосуддю президенту США Дональду Траму лише після того, які він залишить займану посаду.