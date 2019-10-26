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Минюст США обязали предоставить Конгрессу все материалы доклада Мюллера по РФ

Новости » Политика    26.10.2019 - 00:41
Минюст США обязали предоставить Конгрессу все материалы доклада Мюллера по РФ
Фото: экс-спецпрокурор Роберт Мюллер (The White House)

В США решение федерального судьи называют двойной победой демократов

В Соединенных Штатах федеральный судья Берил Хоуэл постановила в пятницу, 25 октября, что Министерство юстиции страны должно передать к 30 октября юридическому комитету Палаты представителей Конгресса все документы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года без изъятий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Предоставить к 30 октября все материалы доклада специального прокурора Роберта Мюллера по расследованию вмешательства России в президентские выборы 2016 года, которые были отредактированы", - говорится в решении судьи.

Издание называет данное решение "двойной победой для спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая означает, что начатое демократами расследование дела об импичменте действительно, несмотря на то, что палата официально не голосовала за его проведение".

Также отмечается, что своим решением Хоуэлл отвергла доводы Минюста и законодателей-республиканцев о необходимости сначала провести официальное голосование.

Наомним, ранее появилась информация, что проверка по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела.

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