UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США заарештували за кордоном понад мільярд доларів російських активів

Фото: США заморозили понад 1 млрд доларів російських активів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сполучені Штати Америки заарештували понад 1 млрд доларів російських активів в інших країнах.

Про це заявила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако, передає РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Її підрозділ очолює робочу групу KleptoCapture, створену в 2022 році для забезпечення санкцій проти російських олігархів та пошуку їхніх активів.

"Ми затримували літаки у Швейцарії та на Близькому Сході. Заарештовували контрабандистів у Італії, Німеччині, Латвії. Також висунули звинувачення за відмивання грошей у Великій Британії. Таким чином, ми показали, що сховатися ніде", - заявила Монако.

Вона також додала, що в цій справі задіяні не тільки США, але й іноземні партнери.

"Ми бачимо справді безпрецедентну згуртованість міжнародного співтовариства, яке об’єдналося, щоб ізолювати путінський режим, засудити його неймовірну жорстокість проти українського народу", - зазначила Монако.

Конфіскація активів РФ

Наразі Україна разом з іноземними партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, в тому числі, і державні, в країнах-союзниках. Ці кошти мають відправити на відновлення України. Влітку цього року повідомлялось, що мова йде про майже 500 млн доларів.

Серед іншого, Bloomberg повідомляє, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку.

Крім цього, в серпні повідомлялось, що Чехія заморозила російських активів на понад 14 млрд гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиРосійська Федерація