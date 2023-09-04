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США арестовали за границей более миллиарда долларов российских активов

Фото: США заморозили более 1 млрд долларов российских активов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Соединенные Штаты Америки арестовали более 1 млрд долларов российских активов в других странах.

Об этом заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, передает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Ее подразделение возглавляет рабочую группу KleptoCapture, созданную в 2022 году для обеспечения санкций против российских олигархов и поиска их активов.

"Мы задерживали самолеты в Швейцарии и на Ближнем Востоке. Арестовывали контрабандистов в Италии, Германии, Латвии. Также выдвинули обвинения в отмывании денег в Великобритании. Таким образом, мы показали, что спрятаться негде", - заявила Монако.

Она также добавила, что по этому делу задействованы не только США, но и иностранные партнеры.

"Мы видим действительно беспрецедентную сплоченность международного сообщества, объединившегося, чтобы изолировать путинский режим, осудить его невероятную жестокость против украинского народа", - отметила Монако.

Конфискация активов РФ

Украина вместе с иностранными партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе, и государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть отправлены на восстановление Украины. Летом этого года сообщалось, что речь идет о почти 500 млн долларов.

Среди прочего Bloomberg сообщает, что в ЕС изучают процедуру конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского центрального банка.

Кроме этого, в августе сообщалось, что Чехия заморозила российские активы более чем на 14 млрд гривен.

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