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Чехія заморозила понад 14 млрд грн російських активів, - посол

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Вівторок 15 серпня 2023 23:19
Чехія заморозила понад 14 млрд грн російських активів, - посол Фото: Чехія заморозила понад 14 млрд грн активів РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Чехія заморозила активи підсанкційних росіян на суму понад 14 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Національного агентства України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Під час зустрічі надзвичайного і поважного посла Чеської Республіки в Україні Радека Матули із головою АРМА Оленою Думою, він заявив, що чеські правоохоронні органи проводять активну роботу щодо моніторингу інформації щодо громадян РФ, які підпадають під санкції.

"Загалом Чеська Республіка на сьогодні заморозила активів на понад 14 млрд грн", - повідомив посол.

Також під час зустрічі сторони обговорили плани та перспективи співпраці в майбутньому, в тому числі, і щодо налагодження нового рівня взаємодії між агентством та аналогічними відомствами Чехії у сфері виявлення, розшуку та управління активами.

Конфіскація активів РФ

Україна разом з партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, в тому числі, і державні, в країнах-союзниках. Ці кошти мають відправити на відновлення України. Наразі йде мова про майже 500 млн доларів.

Серед іншого, Bloomberg повідомляє, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського центрального банку.

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