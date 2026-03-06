США й Канада підіймали винищувачі через російські літаки біля Аляски

Як зазначають у NORAD, Ту-142 призначені для морської розвідки та протичовнової оборони.

Для перехоплення російських літаків у повітря піднімали:

два винищувачі F-35 ВПС США;

два F-22;

чотири літаки-заправники KC-135;

один літак спостереження AWACS E-3;

два канадські CF-18;

один літак для дозаправки CC-150.

У NORAD підкреслили, що російські літаки не порушували повітряний простір США або Канади.

За даними відомства, подібні дії Росії в зонах ідентифікації ППО поблизу Аляски та Канади відбуваються регулярно і не розглядаються як прямі загрози.

Точного місця перебування літаків не розкривають.

Чим небезпечний Ту-142

Ту-142 - це російський стратегічний бомбардувальник і морський патрульний літак, розроблений ще за часів СРСР. Він призначений для ведення розвідки, пошуку підводних човнів та ураження надводних військових кораблів противника на великих відстанях.

Літак може нести понад 11 тонн різноманітного озброєння, включно з протикорабельними та протичовновими ракетами, торпедами і глибинними бомбами.

Ту-142 створювався спеціально для виявлення та ураження американських ядерних підводних човнів, що робило його ключовим елементом морської стратегії СРСР у часи Холодної війни.