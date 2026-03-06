США и Канада поднимали истребители из-за российских самолетов возле Аляски

Два российских бомбардировщика Ту-142 были обнаружены в зоне идентификации ПВО Аляски. В связи США и Канада привлекли в регионе свою авиацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Как отмечают в NORAD, Ту-142 предназначены для морской разведки и противолодочной обороны.
Для перехвата российских самолетов в воздух поднимали:
В NORAD подчеркнули, что российские самолеты не нарушали воздушное пространство США или Канады.
По данным ведомства, подобные действия России в зонах идентификации ПВО вблизи Аляски и Канады происходят регулярно и не рассматриваются как прямые угрозы.
Точного места пребывания самолетов не раскрывают.
Ту-142 - это российский стратегический бомбардировщик и морской патрульный самолет, разработанный еще во времена СССР. Он предназначен для ведения разведки, поиска подводных лодок и поражения надводных военных кораблей противника на больших расстояниях.
Самолет может нести более 11 тонн разнообразного вооружения, включая противокорабельные и противолодочные ракеты, торпеды и глубинные бомбы.
Ту-142 создавался специально для обнаружения и поражения американских ядерных подводных лодок, что делало его ключевым элементом морской стратегии СССР во времена Холодной войны.
Из-за регулярных провокаций со стороны российской авиации страны НАТО вынуждены часто поднимать в небо свои истребители для перехвата и сопровождения целей у границ Альянса.
В частности, в декабре 2025 года британские воздушные силы были приведены в состояние боевой готовности из-за появления российских бомбардировщиков непосредственно над территорией Великобритании.
Похожая напряженная ситуация наблюдалась и в октябре, когда Польша трижды за неделю поднимала истребители МиГ-29 для перехвата разведчика Ил-20, а силы НАТО патрулировали воздушное пространство над Балтийским морем из-за очередного появления российского самолета.