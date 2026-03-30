США вже встановлюють контроль над Ормузькою протокою, - Трамп

Президент США Дональд Трамп стверджує, що Іран мало не "благає" укласти угоду. Водночас, за його словами, Вашингтон уже встановлює контроль над Ормузькою протокою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для C14 News Israel.
Ведуча Ліббі Алон розповіла, що у неї з президентом відбулася телефонна розмова. Під час бесіди вона запитала, чи справді Іран хоче укласти угоду, чи Тегеран тягне, на що було отримано таку відповідь:
"Він відповів, що вважає, що вони дійсно хочуть домовитися. Вони, по суті, благають про це. Він сказав, що будь-хто, хто був би розгромлений, захотів би цього", - розповіла ведуча про відповідь Трампа.
Далі вона запитала, чи можуть США взяти під контроль Ормузьку протоку, на що той сказав: "Так, звичайно. Це вже відбувається".
Крім цього американський лідер повідомив, що перебуває в "дуже тісній" координації з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
На запитання, чи є у нього якесь послання для народу Ізраїлю, Трамп сказав такі слова:
"Я люблю Ізраїль, люблю народ Ізраїлю і дуже пишаюся і радий їхній підтримці. Опитування, проведене сьогодні вранці, показує, що у мене 99% підтримки. Ніхто ніколи не відчував нічого подібного, тому я дуже пишаюся", - резюмував президент США.
Нагадаємо, що після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану, Тегеран фактично заблокував прохід суден через Ормузьку протоку, через яку проходить 20% світового запасу нафти.
На цьому тлі кілька днів тому глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон планує запустити програму страхування суден у цій протоці. Йдеться про військовий супровід танкерів із нафтою.
У ЗМІ тим часом була інформація, щопарламент Ірану практично розробив законопроєкт щодо стягнення плати за забезпечення безпеки суден, які проходять через протоку.