RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США уже устанавливают контроль над Ормузским проливом, - Трамп

03:48 30.03.2026 Пн
2 мин
Трамп считает, что Иран намерен заключить соглашение
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран чуть ли не "умоляет" заключить сделку. В то же время, по его словам, Вашингтон уже устанавливает контроль над Ормузским проливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для C14 News Israel.

Ведущая Либби Алон рассказала, что у нее с президентом состоялся телефонный разговор. В ходе беседы она спросила, действительно ли Иран хочет заключить сделку или же Тегеран тянет, на что был получен такой ответ:

"Он ответил, что считает, что они действительно хотят договориться. Они, по сути, умоляют от этом. Он сказал, что любой, кто был бы разгромлен, захотел бы этого", - рассказала ведущая об ответе Трампа.

Далее она спросила, могут ли США взять под контроль Ормузский пролив, на что тот сказал: "Да, конечно. Это уже происходит".

Помимо этого американский лидер сообщил, что находится в "очень тесной" координации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

На вопрос, есть ли у него какое-то послание для народа Израиля, Трамп сказал следующие слова:

"Я люблю Израиль, люблю народ Израиля и очень горжусь и рад их поддержке. Опрос, проведенный сегодня утром, показывает, что у меня 99% поддержки. Никто никогда не испытывал ничего подобного, поэтому я очень горжусь", - резюмировал президент США.

Ормузский пролив

Напомним, что после начала ударов США и Израиля по Ирану, Тегеран фактически заблокировал проход судов через Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового запаса нефти.

На этом фоне пару дней назад глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон планирует запустить программу страхования судов в этом проливе. Речь идет о военном сопровождении танкеров с нефтью.

В СМИ тем временем была информация, что парламент Ирана практически разработал законопроект взимания платы за обеспечение безопасности судов, которые проходят через пролив.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
