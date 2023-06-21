США вже надали Україні 63 млрд доларів допомоги: на що виділяли кошти

З початку повномасштабної агресії Росії США вже надали Україні близько 63 млрд доларів допомоги. Кошти, зокрема, спрямовували на підтримку економіки та гуманітарну допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства США в Україні.
Державний секретар США Блінкен оголосив, що уряд США у співпраці з Конгресом, має намір виділити додатково 1,31 млрд доларів на допомогу Україні, щоб сприяти її відновленню після тривалих нападів Росії.
Це оголошення про нове фінансування є доповненням до близько 63 млрд доларів допомоги, наданої Україні з 24 лютого 2022 року, в тому числі:
Разом з бюджетною підтримкою, США надали близько 1,4 млрд доларів для сприяння економічній стійкості, енергетичній безпеці, врядуванню, кібербезпеці, боротьбі з корупцією, охороні здоров'я і сільськогосподарському виробництву.
Штати підтримують Україну у війни та регулярно виділяють допомогу. Так, пакет військової допомоги, про який сьогодні оголосив держсек США Ентоні Блінкен, нададуть з наявних резервів Пентагону за повноваженнями президента Джо Байдена.
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