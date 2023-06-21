США вже надали Україні 63 млрд доларів допомоги: на що виділяли кошти

Державний секретар США Блінкен оголосив, що уряд США у співпраці з Конгресом, має намір виділити додатково 1,31 млрд доларів на допомогу Україні, щоб сприяти її відновленню після тривалих нападів Росії.

Це оголошення про нове фінансування є доповненням до близько 63 млрд доларів допомоги, наданої Україні з 24 лютого 2022 року, в тому числі:

Економічна допомога та сприяння розвитку: З 24 лютого 2022 року США надали близько 19,3 млрд доларів бюджетної підтримки уряду України через механізми Світового банку. Додаткові 3,7 млрд доларів будуть надані до вересня 2023 року.

Разом з бюджетною підтримкою, США надали близько 1,4 млрд доларів для сприяння економічній стійкості, енергетичній безпеці, врядуванню, кібербезпеці, боротьбі з корупцією, охороні здоров'я і сільськогосподарському виробництву.

Гуманітарна допомога: США надали Україні та регіону понад 2,1 млрд доларів гуманітарної допомоги, щоб покрити потреби в таких речах як: чиста питна вода, житло, послуги з утеплення помешкань на зиму, допомога в отриманні засобів до існування, санітарія, засоби гігієни, екстрене медичне забезпечення, екстрена продовольча допомога та послуги захисту.

США надали Україні та регіону понад 2,1 млрд доларів гуманітарної допомоги, щоб покрити потреби в таких речах як: чиста питна вода, житло, послуги з утеплення помешкань на зиму, допомога в отриманні засобів до існування, санітарія, засоби гігієни, екстрене медичне забезпечення, екстрена продовольча допомога та послуги захисту. Безпекова допомога: США надали понад 40 млрд доларів відтоді, як Росія розпочала повномасштабну агресію проти України.

Допомога Україні від США

Штати підтримують Україну у війни та регулярно виділяють допомогу. Так, пакет військової допомоги, про який сьогодні оголосив держсек США Ентоні Блінкен, нададуть з наявних резервів Пентагону за повноваженнями президента Джо Байдена.

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