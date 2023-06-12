США анонсували новий пакет військової допомоги для України

Сполучені Штати незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги для України. Допомога буде надана з наявних резервів Пентагону за повноваженнями президента Джо Байдена.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ви бачили пакет допомоги, виділений у рамках програми USAI, про який було оголошено наприкінці тижня. Я думаю, дуже-дуже скоро ви побачите додаткові пакети допомоги, які нададуть Сполучені Штати", - заявив він.

Водночас Кірбі зазначив, що Вашингтон знає, що саме потрібно Україні, зокрема для нинішніх контрнаступальних операцій.

"Ми будемо зосереджуватися на тому, щоб Україна могла досягти успіху на полі бою",- заявив він.

Що може увійти до пакету допомоги

Видання "Голос Америки" повідомило, що Білий дім завтра оголосить про новий пакет допомоги.

"США надають Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 мільйонів доларів, повідомив "Голосу Америки" представник оборонного відомства, у пакеті, про який буде оголошено завтра", - повідомила журналіста Карла Бабб у Twitter.

За її словами, до нового пакету допомоги увійдуть:

БМП Stryker та Bradley, які можуть замінити пошкоджені та знищені машини;

боєприпаси для NASAMS та HIMARS.

Військова допомога від США

До цього 9 червня США оголосили про пакет військової допомоги для України вартістю 2,1 млрд доларів.

Раніше в американський пакет на 300 млн доларів увійшли боєприпаси для Patriot, ракети AIM-7, системи ППО Avenger, артилерійські снаряди, авіаційні ракети Zuni, понад 30 млн набоїв та інше озброєння.

З початку повномасштабного вторгнення Росії американські партнери надали Україні військову допомогу на 39,7 млрд доларів.

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