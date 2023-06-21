США уже предоставили Украине 63 млрд долларов помощи: на что выделяли средства

С начала полномасштабной агрессии России США уже предоставили Украине около 63 млрд долларов помощи. Средства, в частности, направлялись на поддержку экономики и гуманитарную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
Государственный секретарь США Блинкен объявил, что правительство США в сотрудничестве с Конгрессом, намерено выделить дополнительно 1,31 млрд долларов на помощь Украине, чтобы способствовать ее восстановлению после продолжительных нападений России.
Это объявление о новом финансировании является дополнением к около 63 млрд долларов помощи, предоставленной Украине с 24 февраля 2022 года, в том числе:
Вместе с бюджетной поддержкой США предоставили около 1,4 млрд долларов для содействия экономической устойчивости, энергетической безопасности, управлению, кибербезопасности, борьбе с коррупцией, здравоохранению и сельскохозяйственному производству.
Так, пакет военной помощи, о котором сегодня объявил госсек США Энтони Блинкен, предоставят из имеющихся резервов Пентагона по полномочиям президента Джо Байдена.
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