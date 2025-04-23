США вже не можуть бути гарантом безпеки Європи, - глава Пентагону

Безпека Європи

Нагадаємо, останніми місяцями США прямо заявляли європейським країнам, що вони більше не можуть приділяти першочергову увагу безпеці континенту і що їм доведеться витрачати набагато більше коштів на оборону.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не планують виходити з НАТО. Однак він зажадав, щоб члени Альянсу збільшили витрати на оборону до 5% від ВВП - тобто значно більше, ніж зараз витрачає Вашингтон.

Раніше ЗМІ неодноразово повідомляли про плани адміністрації президента США Дональда Трампа вивести частину зі 100-тисячного контингенту в Європі або про передислокацію.

Зокрема, видання The Telegraph писало про намір виведення 35 тисяч американських військових із Німеччини та їхньої передислокації у Східну Європу, зокрема в Угорщину.

Видання The Washington Post повідомляло про плани виведення близько 20 тисяч американських військовослужбовців з Європи.

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