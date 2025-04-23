США уже не могут быть гарантом безопасности Европы, - глава Пентагона

Безопасность Европы

Напомним, в последние месяцы США прямо заявляли европейским странам, что они больше не могут уделять первоочередное внимание безопасности континента и что им придется тратить гораздо больше средств на оборону.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не планируют выходить из НАТО. Однако он потребовал, чтобы члены Альянса увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП - то есть значительно больше, чем сейчас тратит Вашингтон.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о планах администрации президента США Дональда Трампа вывести часть из 100-тысячного контингента в Европе или о передислокации.

В частности, издание The Telegraph писало о намерении вывода 35 тысяч американских военных из Германии и их передислокации в Восточную Европу, в частности в Венгрию.

Издание The Washington Post сообщало о планах вывода около 20 тысяч американских военнослужащих из Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.