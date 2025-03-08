Трамп розглядає можливість виведення військ із Німеччини до Угорщини, - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість виведення 35 000 американських військових із Німеччини та їхньої передислокації у Східну Європу, зокрема в Угорщину. Це може погіршити відносини США з Європою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість виведення близько 35 000 американських військовослужбовців з Німеччини та їхньої передислокації в Угорщину, яка підтримує тісні зв'язки з Росією. Такий крок може ще більше загострити відносини між США та Європою, які й так перебувають під тиском через різні питання безпеки та оборони.

Згідно з інформацією The Telegraph, наближеною до адміністрації Білого дому, Трамп дедалі більше розчаровується в Європі, заявляючи, що континент "підштовхує до війни".

Президент США багато разів попереджав, що європейські країни повинні більше інвестувати у свою оборону, а не покладатися на підтримку США. Трамп також часто критикував НАТО за невиконання зобов'язань щодо витрат на оборону, які мають становити 2% від ВВП країни-члена.

Угорщина стала центром уваги після того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан наклав вето на ініціативу ЄС, яка передбачала посилення підтримки України.

Орбан, відомий своїми дружніми відносинами з Москвою, неодноразово виступав проти санкцій ЄС проти Росії. Трамп, своєю чергою, зазначив, що він готовий переорієнтувати розташування американських військових баз, віддаючи перевагу тим країнам НАТО, які активніше виконують свої зобов'язання.

Трамп розглядає передислокацію військ

"Якщо ви не заплатите за рахунками, ми не братимемо участі. Ми не будемо вас захищати", - заявив Трамп, розповідаючи про свої вимоги до союзників по НАТО. Під час свого попереднього терміну він уже ініціював виведення частини американських військ із Німеччини, але цей крок був зупинений адміністрацією Джо Байдена.

Наразі американські військові, загальна кількість яких за межами США становить близько 160 000, переважно розташовані в Німеччині. Зараз Трамп знову ставить під сумнів необхідність такого чисельного контингенту на європейському континенті.

Тим часом Європа, яка дедалі більше занепокоєна можливим виходом США з її безпекової структури, активно веде переговори про зміцнення своєї обороноздатності. Зокрема, Велика Британія та Франція ініціювали новий раунд перемовин задля створення "коаліції охочих", що може підтримати Україну в післявоєнному врегулюванні.

Європейські лідери, незважаючи на вето Угорщини, продовжують надавати підтримку Україні, що включає як фінансову, так і військову допомогу.