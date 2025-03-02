У Європі очікують, що Трамп відкличе 20 тисяч військових з країн ЄС, - WP

Європа очікує, що США можуть вивести тисячі американських військових. Їх перекинули в Європу на початку війни в Україні за рішенням адміністрації Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Троє європейських дипломатів заявили, що очікують виведення близько 20 тисяч американських військовослужбовців з Європи.

"Я не здивуюся, якщо в якийсь момент [ці війська] повернуться на свою домашню базу в Америці", - сказав один з дипломатів НАТО.

Аналітики вважають, що якщо в Україну відправлять європейські війська для підтримки режиму припинення вогню, це також може перешкодити зусиллям США заповнити будь-які прогалини в інших місцях, що стане частиною їхніх переговорів з адміністрацією Дональда Трампа.

В Європі також розташований важливий американський контингент, який бере участь у командуванні та управлінні військами. За даними Європейського командування Збройних сил США, чисельність американських військ в Європі з 2022 року коливається між 75 до 105 тисячами військовослужбовців, з яких близько 63 тисячі перебувають там на постійній основі, а інші ротуються.

Але окрім військ, США надають високотехнологічні можливості, в яких Європа відстає, в тому числі для спостереження і завдання ударів на великі відстані, кажуть аналітики і офіційні особи.