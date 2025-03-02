У Європі очікують, що Трамп відкличе 20 тисяч військових з країн ЄС, - WP
Європа очікує, що США можуть вивести тисячі американських військових. Їх перекинули в Європу на початку війни в Україні за рішенням адміністрації Джо Байдена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Троє європейських дипломатів заявили, що очікують виведення близько 20 тисяч американських військовослужбовців з Європи.
"Я не здивуюся, якщо в якийсь момент [ці війська] повернуться на свою домашню базу в Америці", - сказав один з дипломатів НАТО.
Аналітики вважають, що якщо в Україну відправлять європейські війська для підтримки режиму припинення вогню, це також може перешкодити зусиллям США заповнити будь-які прогалини в інших місцях, що стане частиною їхніх переговорів з адміністрацією Дональда Трампа.
В Європі також розташований важливий американський контингент, який бере участь у командуванні та управлінні військами. За даними Європейського командування Збройних сил США, чисельність американських військ в Європі з 2022 року коливається між 75 до 105 тисячами військовослужбовців, з яких близько 63 тисячі перебувають там на постійній основі, а інші ротуються.
Але окрім військ, США надають високотехнологічні можливості, в яких Європа відстає, в тому числі для спостереження і завдання ударів на великі відстані, кажуть аналітики і офіційні особи.
Суперечки між Трампом та Європою
Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп ще до перемоги на виборах звинувачував Європу у тому, що вона менше витрачає грошей на допомогу Україні, ніж США.
На Мюнхенській конференції з безпеки спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу за столом переговорів щодо України. Це викрило обурення та критику серед країн ЄС.
Цього тижня президент Франції Еммануель Макрон та президент Британії Кір Стармер відвідували Вашингтон. Це сталося перед тим, як між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом спалахнув конфлікт.
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