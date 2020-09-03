США выйдут из ВОЗ в июле 2021 года

Соединенные Штаты покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года. В планах США - отозвать своих представителей из штаб-квартиры и других офисов организации.

Об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео в Twitter.

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При этом он отметил, что США определят альтернативных партнеров-исполнителей и предоставят им целевое финансирование для защиты здоровья и безопасности американцев и спасения жизней во всем мире.

Напомним, в конце мая Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ, а средства, которые направлялись на ее финансирование, он пообещал перенаправить другим международным организациям.

После этого ряд медицинских организаций обратились к Трампу с просьбой пересмотреть свое решение о разрыве отношений с ВОЗ, поскольку такой шаг может существенно осложнить борьбу с коронавирусом.

Добавим, разрыву отношений с ВОЗ предшествовал отказ Вашингтона от финансирования организации.

В начале июля Дональд Трамп уведомил Конгресс о выходе США с ВОЗ.