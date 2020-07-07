Трамп уведомил Конгресс о выходе США из ВОЗ

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Дональд Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ в конце мая

Президент Дональд Трамп уведомил американский Конгресс об официальном выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения. Глава государства пошел на такой шаг в разгар пандемии.

Об этом сообщил сенатор от штата Нью-Джерси, демократ Боб Менендез.

"Сказать, что ответ Трампа на COVID является хаотичным и непоследовательным, - это значит ничего не сказать. Это не защитит ни интересы США, ни жизни американцев - американцы останутся больны, а Америка будет в одиночестве", - сообщил Менендез.

Напомним, в конце мая Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ, а средства, которые направлялись на ее финансирование, он пообещал перенаправить другим международным организациям.

После этого ряд медицинских организаций обратились к Трампу с просьбой пересмотреть свое решение о разрыве отношений с ВОЗ, поскольку такой шаг может существенно осложнить борьбу с коронавирусом.

Добавим, разрыву отношений с ВОЗ предшествовал отказ Вашингтона от финансирования организации.