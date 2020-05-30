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Медицинские группы США призвали Трампа изменить свое решение относительно ВОЗ

Новости » Политика     30.05.2020 - 06:55
Медицинские группы США призвали Трампа изменить свое решение относительно ВОЗ
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/lestudio1)

Трамп ранее объявил о разрыве отношений с ВОЗ

Группы, представляющие врачей-инфекционистов, педиатров и врачей общей практики, в пятницу опротестовали решение президента Дональда Трампа выйти из Всемирной организации здравоохранения. Они утверждают, что США будет сложнее побороть коронавирус.

Об этом пишет CNN.

Американская академия педиатрии утверждает, что это решение несет серьезные риски для детей всего мира во время беспрецедентного глобального кризиса в области здравоохранения.

"Решение об устранении рисков, вызывающих всплеск случаев полиомиелита и увеличение смертности детей от малярии, приведет к дальнейшей задержке жизненно важные кампании по вакцинации", - говорится в заявлении.

Администрацию Трампа призвали пересмотреть свою позицию и продолжить работу с ВОЗ по борьбе с COVID-19 и укреплению здоровья детей во всем мире.

Президент Американской медицинской ассоциации доктор Патрис Харрис заявил, что решение Трампа относительно ВОЗ "не имеет никакой логической цели".

"Это бессмысленное действие будет иметь значительные вредные последствия сейчас и далеко за пределами этого опасного момента, особенно в связи с тем, что ВОЗ возглавляет разработку вакцин во всем мире и испытания лекарств для борьбы с пандемией", - сказал он.

Бывший глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, доктор Томас Фриден напомнил, что США помогли создать ВОЗ и являются ее частью.

"Если мы отвернемся от ВОЗ, это сделает нас и мир менее безопасными. Теперь Китай и любая другая страна в мире будут иметь право вето в ВОЗ, а США - нет. Это сделает США более уязвимыми", - сказал Фриден.

Президент Общества инфекционных болезней Америки (IDSA) доктор Томас Фай добавил, что "политические позиции не могут защитить от распространения инфекционных заболеваний".

"Мы не добьемся успеха в борьбе с этой пандемией или любой будущей вспышкой, если мы не будем вместе, обмениваться информацией и координировать действия", - сказал он.

Ранее Трамп заявил, что США разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения.

РБК-Украина писало, что в середине апреля США прекратили финансирование ВОЗ.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВОЗДональд Трамп
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