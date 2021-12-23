США выразили разочарование неудачей с выборами главы САП

"Посольство США разочаровано неудачей с назначением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Победитель уже определен - осталось только утвердить результаты конкурса", - сказал Лангенкемп.

Дипломат подчеркнул, что неспособность конкурсной комиссии утвердить окончательное решение вызывает глубокое разочарование. По его словам, в течение 9,5-часового заседания был достигнут значительный прогресс и оставалось только утвердить победителей.

"Но пять из шести депутатов, назначенных Радой, отказались завершить эту процедуру. Понятно, кто победитель. Не было веских причин, чтобы не подписывать решение о том, кто победил", - добавил Лангенкемп.

Он отметил, что украинский народ абсолютно ясно дал понять, что стране нужна сильная, независимая САП для борьбы с коррупцией. По его словам, задержка с выбором главы САП означает, что украинцам придется снова подождать. При этом дипломат выразил уверенность, что те, кто поддерживает прозрачный исход выборов в конечном итоге выиграют эту борьбу.

"Украинский народ снова и снова доказывал, что он сильнее тех интересов, которые пытаются сдержать Украину. Они докажут это и в этом случае - и Соединенные Штаты их поддерживают", - резюмировал Лангенкемп.