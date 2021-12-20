"Будет детально проанализирован": Офис президента о решении суда по конкурсу на главу САП

Офис президента отреагировал на решение Окружного административного суда Киева, которое заблокировало проведение конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. На Банковой говорят, что проанализируют это решение.

"Позиция президента по конкурсу является неизменной и уже неоднократно озвучивалась. Мы максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры до конца года, определив наиболее достойного кандидата на должность руководителя САП... По состоянию на сегодня можно констатировать, что конкурсный отбор осуществлялся в соответствии с действующим законодательством", - заявили в ОП.

На Банковой подчеркнули, что решение ОАСК не является окончательным. Его "детально проанализируют" относительно соответствия требованиям закона.

"После этого можно будет делать основательные выводы в отношении такого решения. Впрочем, уже сейчас можно уверенно сказать, что пятый - завершающий - этап конкурса может и должен состояться вовремя, в соответствии с календарными ориентирами, которые определила конкурсная комиссия", - говорится в заявлении.