Конкурсная комиссия не избрала главу САП. Послы G7 призвали завершить процесс
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили разочарование срывом избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Они призвали завершить процесс как можно быстрее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группу послов стран G7 в Украине в Twitter.
"Послы G7 разочарованы отказом назначенных Верховной радой членов отборочной комиссии Специализированного антикоррупционного прокурора определить победителем набравшего наибольшее количество баллов", - отмечается в заявлении.
Они добавили, что дальнейшая задержка избрания главы САП неоправданна и противоречит обязательствам Украины.
Напомним, вчера, 21 декабря, комиссия по избранию главы САП не смогла набрать достаточное количество голосов за одного из кандидатов - против проголосовали почти все члены, избранные Радой.
Отметим, 20 декабря Окружной административный суд Киева (ОАСК) заблокировал проведение конкурса на пост главы САП, в частности, был отменен порядок работы комиссии.
Как сообщало РБК-Украина, в Офисе президента Украины назвали решение ОАСК неокончательным и заявили о намерении его детально проанализировать.